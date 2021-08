Kanzler-Direktwahl: Laschet kommt nur noch auf 12%

Laschet machte während Hochwasserkatastrophe keine gute Figur

Als Grund für die bisherigen Schwierigkeiten der Union im Wahlkampf nannte der CDU-Politiker die Hochwasserkatastrophe in Deutschland, welche Laschets Aufmerksamkeit als Ministerpräsident des stark betroffenen Bundeslands Nordrhein-Westfalen erfordert und ihn am Wahlkampf gehindert habe. „Dadurch darf man in den Umfragen einen gewissen Hänger haben“, so Günther. „Aber Hänger heißt auch, dass es wieder aufwärts gehen muss.“