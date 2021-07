CDU-Spitzenkandidat Laschet gibt Fehler in Buch zu

Im Buch „Jetzt: Wie wir unser Land erneuern“ von der grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock haben Plagiatsjäger Dutzende Passagen gefunden, die nicht als Zitat gekennzeichnet sind. Die ziemlich in Bedrängnis geratene Politikerin hat sich dafür bereits entschuldigt. Nun musste auch ihr Konkurrent von der CDU/CSU Fehler in einer Publikation eingestehen. In „Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance“ aus dem Jahr 2009 sei mindestens ein Urheber „weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt“, gab Armin Laschet am Freitag zu. Der konservative Politiker hat eine Prüfung des Buches auf mögliche weitere Fehler veranlasst.