Demos gegen Grünen Pass und Corona-Restriktionen

In einigen italienischen Städten sind am Mittwochabend Demonstranten auf die Straße gegangen, um gegen den Grünen Pass als Bedingung für die Zulassung in Lokalen, Kinos, Theatern und Sportzentren zu protestieren. Demonstrationen gab es unter anderem in Mailand, Turin und Rom. Die Demonstranten skandierten Slogans gegen Premier Mario Draghi, gegen prominente Virologen und gegen die Corona-Restriktionen.