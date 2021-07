Proteste gegen Brasiliens Staatschef Bolsonaro

Korruptionsskandal verstärkt Kritik an Staatschef

Nahrung erhält die massive Kritik am Präsidenten durch am Freitag eingeleitete Vorermittlungen zu seiner Rolle in einem mutmaßlichen Korruptionsfall. Bolsonaro soll laut der Klage von drei Senatoren über ein „gigantisches Korruptionssystem“ im Gesundheitsministerium informiert gewesen sein, aber nichts dagegen unternommen haben. Es geht um Korruption im Zusammenhang mit einem Vertrag über den in Indien hergestellten Corona-Impfstoff Covaxin im Wert von umgerechnet rund 250 Millionen Euro.