Hyperhybrid aus dem Ländle für die Welt

Abgesehen davon kommt man über kurz oder lang nicht daran vorbei, an einer öffentlichen Ladestation zu „tanken“. Und dort wird aktuell in der Regel kein reiner Ökostrom angeboten, sondern ein Strommix aus Kohle, Erdgas, Kernkraftwerken, Wind- und Solarenergie. Zudem gelten auch für jede Region und für jedes Land andere Parameter: Einem Bericht im deutschen Magazin „auto motor und sport“ zufolge emittiert etwa ein VW ID.3 je nach Nutzungsland völlig unterschiedliche Mengen an CO2. Da Frankreich seit Jahrzehnten auf Atomstrom setzt, der fast CO2-frei hergestellt wird (allerdings auch radioaktive Abfälle erzeugt), fallen dort nur 11,5 g/km CO2 an. In Deutschland sind es indes 91,2 g/km und in Polen, wo der Strom fast vollständig aus Kohle erzeugt wird, sind es gar 167,7 g/km. Ein sparsamer Verbrenner wäre im Osten folglich umweltfreundlicher als ein E-Auto.