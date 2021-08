Klimasünder China & Co. wollen an Kurs festhalten

China will nach dem Bericht des Weltklimarats (IPCC) an seinem bisherigen Klimakurs festhalten. „Die internationale Gemeinschaft muss volles Vertrauen in die Umsetzung der chinesischen Klimaschutzmaßnahmen haben“, teilte das Außenministerium am Dienstag mit. Neue Klimaschutzziele kündigte die Regierung nicht an. China gilt als einer der größten Klimasünder der Welt. Aber auch Australien lehnte ehrgeizigere CO2-Ziele ab.