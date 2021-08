Süden Italiens drohen bis zu 48 (!) Grad Hitze

In Teilen Süditaliens werden in den kommenden Tagen Temperaturen von bis zu 48 Grad vorhergesagt. Wegen möglicher Auswirkungen der Hitze auf die Gesundheit der Bevölkerung wurde nun in zehn Städten Alarmstufe Rot ausgerufen. Betroffen seien unter anderem Triest, Bologna, Rom, Bari und Palermo, teilte am Dienstag die Regierung in Rom mit.