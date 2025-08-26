Mit jeder Pfandflasche kann man Tierleid lindern

So einfach kann helfen sein

Dass so viele Tierfreunde anstatt den Pfand-Bon an der Kassa einzulösen, per Knopfdruck Vierbeinern in Not ein Stück Hoffnung schenken, übertrifft alle Erwartungen. „Wir freuen uns, dass die Pfandspende so gut angenommen wird und die Kunden auch ein Herz für Tiere haben! Damit tut man nicht nur Gutes für die Umwelt, sondern auch für Tiere, die Fürsorge brauchen“, zeigt sich Lidl Österreich Chef Michael Kunz ebenfalls erfreut.