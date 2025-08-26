Psychotischer Schub: Grazerin stach „Ex“ in Bauch

„Wollte, dass er merkt, dass ich nicht mehr kann“

Sie holte ein Küchenmesser und stach dem Steirer zweimal in den Bauch. Das Messer konnte er ihr entreißen, so entging er laut Staatsanwältin einem dritten Stich. Die Verletzungen fielen zum Glück leicht aus, nach der Attacke legte er sich sogar schlafen. Tags darauf soll sie noch einmal mit einem Messer und einer Flasche auf ihn losgegangen sein. Die Attacke mit dem Messer streitet sie ab, genauso die Absicht, ihn zu töten oder schwer zu verletzen: „Ich wollte einfach nur, dass er mir zuhört und merkt, dass ich nicht mehr kann!“