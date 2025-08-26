Jeder zehnten Gemeinde fehlt Lebensmittelgeschäft

Gesetzesänderung soll Nahversorger retten

„Der Grundgedanke des Öffnungszeitengesetzes war der Mitarbeiterschutz. Wenn kein Mitarbeiter beschäftigt wird, sollte es nicht gelten. Wir wollen eine Hausverstandslösung“, sagt Spartenobmann Sonntag. Sein Vorschlag: „Hybridshops sollen auch am Sonntag öffnen dürfen, wenn kein Personal beschäftigt wird.“ Das sei auch eine Möglichkeit, wieder mehr Gemeinden mit Nahversorgern auszustatten. Derzeit müssen laut WKOÖ 45 Kommunen in Oberösterreich ohne Lebensmittelgeschäft auskommen – das ist rund jede zehnte Gemeinde. In einigen davon dürfte es zumindest Hofläden geben.