Österreichischer Bahnarbeiter von Zug getötet

Strecke blieb stundenlang gesperrt

Die etwa 300 Fahrgäste im Regionalzug wurden zum Hauptbahnhof nach Ingolstadt gebracht. Die wegen der Arbeiten nur auf einem Gleis befahrbare Strecke sei für mehrere Stunden für den Regional- und Fernverkehr gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Erst am frühen Nachmittag, gegen 13 Uhr, sei die Strecke wieder freigegeben worden. Die Bahn richtete in der Zwischenzeit einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. ICE-Züge wurden laut einem Bahnsprecher umgeleitet.