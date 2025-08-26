Politische Parolen zwischen Autodrom und Bierzelt

Kopie gegen Original

Tags darauf packten nach den „Schmiedeln“ der Bierzelt-Rhetorik die „Schmiede“ den Hammer aus. Vor – laut FPÖ-Propaganda – mehr als 1000 Anhängern heizte Lokalmatadorin Susanne Rosenkranz die Stimmung unter den freiheitlichen Anhängern an: „Die SPÖ kann mit ihrem ,roten Sonntag‘ zwar versuchen, uns zu kopieren. Aber so was wie wir bekommt sie nicht hin!“