Spätfolge von Corona: Snackautomaten-Firma pleite

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Die Entschuldung sei durch Drittmittel und auch aus Fortführungserlösen geplant. Zukünftige Gewinne werden durch Teilbetriebsschließungen im Kantinenbereich erwartet. Dazu solle vor allem die Produktion und die Verwaltung, aber auch der direkte Kantinenbetrieb reduziert werden.