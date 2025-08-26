„Es ist etwas faul!“ Teamchef Rangnick übt Kritik

Diese Zahlenverhältnisse seien „bemerkenswert“, so Rangnick. „Die Frage stellt sich, warum ist das so? Die Trainer wollen gewinnen, die stellen ihre besten Spieler auf. Dann sind offensichtlich die Österreicher nicht gut genug, oder in Belgien und Norwegen gibt es in der Breite mehr Qualität, und darüber müssen sich alle, die im österreichischen Fußball Verantwortung haben, Gedanken machen, wie man so etwas ändern kann“, sagte der Deutsche. „Shakespeare hat damals gesagt, es ist etwas faul im Staat in Dänemark. Wir müssen uns jetzt hier fragen, irgendwas scheint ja hier im Staat Österreich nicht zu stimmen.“