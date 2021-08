Thunberg zu Klimareport: „Befinden uns in Notfall“

Verheerende Prognose

Der Weltklimarat IPCC zeichnet ein düsteres Bild in Sachen Klimawandel. Schon in neun Jahren dürfte der Anstieg der globalen Mitteltemperatur 1,5 Grad überschreiten - also just die Grenze, die die Staaten beim Pariser Klimaabkommen maximal erreichen wollten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sparte nicht mit mahnenden Worten und warnte vor nie erreichten Extremwetterereignissen. Der dramatische Trend lässt sich nur noch verlangsamen, wenn man sofort handelt.