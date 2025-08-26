Das Geheimnis hinterm neuen Gesicht der Designerin

Ein neuer Schnappschuss von Donatella Versace hat Anfang der Woche für viel Aufregung bei ihren Fans gesorgt. Die Designerin ist auf dem Foto nämlich fast nicht wiederzuerkennen! Was hinter dem neuen Aussehen der 70-Jährigen steckt, verrät jetzt eine Beauty-Expertin.
Erst im Frühjahr gab Donatella Versace bekannt, dass sie nach mehr als 25 Jahren als Kreativdirektorin der legendären Luxusmarke zurücklegt. Das neue Leben scheint die 70-Jährige in vollen Zügen zu genießen. Das jedenfalls lässt das neueste Instagram-Bild der Designerin erahnen.
Versace zeigt neuen Look
Zu sehen ist sie da in einem Bootstaxi in Venedig, in warmes Sonnenlicht getaucht. Aber vor allem eins fällt auf: Donatella Versace schaut jünger, natürlicher und besser aus denn je!
Sehen Sie hier den neuen Look von Donatella Versace:
Doch was ist das Geheimnis hinter dem neuen Look der Fashion-Ikone: natürliche Alterung oder die Umkehrung von kosmetischen Eingriffen? Die „Daily Mail“ fragte bei einer Beauty-Expertin nach.
„Mehrere Gründe“ für optische Veränderung möglich
„Wie man auf den Bildern sieht, wirken ihre Lippen schmäler als zuvor, was mehrere Gründe haben kann“, erklärte Anastasia Koles, Gründerin der ALTA-Medispa-Beauty-Klinik in London. „In der Vergangenheit hat sie offenbar permanente Filler, wahrscheinlich Silikon in Kombination mit darüber geschichteten Füllstoffen aus Hyaluronsäure, verwendet. Wenn der Hyaluron-Filler aufgelöst oder sich natürlich abgebaut wurde, dann könnte das die Reduzierung des Volumens erklären.“
Doch auch ein Facelift könnte zu dem neuen Look beigetragen haben, so Koles. „Die anfängliche Verbreiterung ihrer Lippen könnte auch auf Silikon in Kombination mit den Auswirkungen eines Hochspannungs-Facelifts zurückzuführen sein, bei dem die Haut ziemlich straff an die Seiten des Gesichts gezogen wird“, führte sie weiter aus.
Die Kieferpartie wirke ebenso „definierter“, so die Beauty-Expertin weiter. „Dies kann das Ergebnis von Dermalfillern zur Verbesserung der Struktur oder hautstraffender Behandlungen wie RF-Microneedling sein, die beide häufig verwendet werden, um ein schärferes, konturierteres Erscheinungsbild zu erzielen.“
Koles, die unterstrich, dass es selbst für sie als Expertin unmöglich sei, zu erkennen, welche Eingriffe ein Promi gemacht hat, ohne diesen persönlich gesehen zu haben, und räumte auch ein, dass im Fall von Donatella Versace auch einfach „die natürliche Alterung eine Rolle gespielt“ haben könnte. „Veränderungen der Haut und des Gewebes können im Laufe der Zeit dazu führen, dass Lippen und Gesichtszüge anders aussehen.“
„Größte Ehre meines Lebens“
Ihren Abschied von Versace verkündete Donatella Versace im März auf Instagram. Es sei „die größte Ehre meines Lebens“ gewesen, „das Vermächtnis meines Bruders Gianni fortzuführen“, erklärte Versace in der Nachricht. „Er war das wahre Genie, aber ich hoffe, dass ich etwas von seinem Geist und seiner Hartnäckigkeit besitze.“
