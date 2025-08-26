Tränen-Abschied! Wimbledon-Siegerin hört auf

Messer-Attacke

Ein dramatischer Einschnitt in ihrer Karriere war ein Messer-Angriff im Jahr 2016. Ein bewaffneter Mann drang damals unter dem Vorwand, ihren Heizkessel überprüfen zu müssen, in ihre Wohnung eindrang und attackierte die Tschechin.

Die ehemalige Nummer 2 der Welt erlitt bei dem Kampf schwere Verletzungen an der linken Hand. Im März 2019 wurde der Täter zu acht Jahren Haft verurteilt.