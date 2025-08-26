Tränen-Abschied! Wimbledon-Siegerin hört auf

Petra Kvitova hat bei den US Open nach ihrem 930. Match auf der Tour unter Tränen ihre Karriere beendet! Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin sprach im Anschluss über den besonderen Abschied nach Messer-Attacke und Babypause. Aber sehen und hören Sie selbst im Video oben.
Die Tschechin Petra Kvitova nahm mit einem 1:6,0:6 gegen die Französin Diane Parry Abschied vom Tennis-Zirkus. Die zweimalige Wimbledon-Siegerin vergoss nach ihrem letzten Match einige Tränen und betonte, dass sie sehr stolz auf ihre Karriere sei.
Neunzehn Saisons als Profi auf der Tour
„Es ist das Ende einer großen Ära. Neunzehn Saisons als Profi auf der Tour... das ist eine sehr lange Zeit. Heute hat mich das ziemlich mitgenommen. Ich bin generell ein emotionaler Mensch, und heute Morgen war es besonders schlimm. Ich muss das mit Abstand betrachten und daran denken, was ich alles erreicht habe“, so Kvitova nach ihrem letzten Spiel.
Die 35-Jährige hatte heuer nach 17-monatiger Babypause ein Comeback gegeben und vor einigen Wochen angekündigt, dass nach den US Open endgültig Schluss sei.
Messer-Attacke
Ein dramatischer Einschnitt in ihrer Karriere war ein Messer-Angriff im Jahr 2016. Ein bewaffneter Mann drang damals unter dem Vorwand, ihren Heizkessel überprüfen zu müssen, in ihre Wohnung eindrang und attackierte die Tschechin.
Die ehemalige Nummer 2 der Welt erlitt bei dem Kampf schwere Verletzungen an der linken Hand. Im März 2019 wurde der Täter zu acht Jahren Haft verurteilt.
