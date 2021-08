Klimawandel: Österreich drohen fünf Grad mehr

Bei der vom Menschen maßgeblich mitverschuldeten Erderwärmung ist weiterhin keine Trendumkehr in Sicht. In seinem Sachstandsbericht warnt nun der IPCC erneut vor den verheerenden Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels. Wie stark sich die zwei Grad in Österreich bereits auswirken, sieht man gut an den Hitzetagen mit mindestens 30 Grad.