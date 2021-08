Wieder zwei Mopedunfälle auf Kärntens Straßen

Die 15-Jährige war mit ihrem Moped kurz nach 18.30 Uhr auf der Faaker Straße (B84) in Drobollach unterwegs. Am Sozius war ihr Bruder (14) . Hinter den beiden fuhr eine 55-jährige Villacherin in ihrem Pkw. Die Autofahrerin setzte zum Überholen des Mopeds an und wich dabei auf die linke Fahrspur aus.