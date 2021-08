Schlafparalyse durch schlechte Träume

5 % aller Erwachsenen leiden an Schlafparalyse

Die in ihrem beruflichen Alltag sehr nüchterne Analytikerin beschreibt ein Phänomen, das sie und viele andere für einen harmlosen Albtraum halten. Dabei ist es weit mehr als das. Elis leidet an einer Schlafparalyse, so wie mindestens 5 % aller Erwachsenen. „Bei Jugendlichen sind es sogar 30 %. Mit dem Alter wird es besser, aber manchmal bleibt es ein Leben lang. Einige Menschen haben solche Träume mehrmals die Woche, andere nur einmal im Jahr oder noch seltener“, erzählt Schlafforscher Gerhard Klösch von der MedUni Wien.