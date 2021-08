Vier große Katzen-Liebhaber in der Landesregierung

Begrüßungskomitee auf Samtpfoten

Knapp zwei Millionen Samtpfoten leben in Österreich. Zwei davon hat Landeshauptmann Thomas Stelzer ganz besonders in sein Herz geschlossen. „Bella“ und „Katie “ warten nach jedem Arbeitstag daheim als Begrüßungskomitee vor der Haustüre und heißen ihn willkommen. Die beiden Stubentiger sind bereits seit einigen Jahren Teil des Familienalltags. Da kann es auch schon mal passieren, dass am LH-Anzug das eine oder andere Katzenhaar hängenbleibt.