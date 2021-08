Schon 5 nach 12 | Weiser Mann

Die einen können und wollen es nicht mehr hören, es sei beim Klima 5 vor 12. Wo es doch immer Klimaänderungen gegeben habe. Doch die anderen leiden, seien es vor Kurzem die Bewohner des überfluteten Hallein oder letzte Woche viele Grazer, als der heftigste je registrierte Sturzregen Straßen der zweitgrößten Stadt Österreichs als Flussbetten missbrauchte. Denken wir an die von Waldbränden so schwer heimgesuchten Menschen in Italien, der Türkei oder Griechenland - wo der konservative Ministerpräsident jetzt eindringlich appellierte: Wer noch Zweifel am Klimawandel habe, solle nach Griechenland kommen und sich anschauen, was dort gerade passiere. Ja, vielleicht sollte das auch der dem Griechen ohnehin freundschaftlich verbundene österreichische Regierungschef tun. Zumindest sollte man in der Regierung eingehend den Bericht des Weltklimarates studieren, der morgen veröffentlicht wird. Dieser liefert eine düstere Prognose und fordert zu rascherem und energischem Handeln auf. Wie schreibt unser Autor DI Dr. Klaus Woltron heute in der „Krone bunt“ so treffend: Es werde alles viel länger dauern als geplant. Denn: „Die Problemlösungskompetenz der Politik schrumpft im selben Maß wie ihre Autorität und Glaubwürdigkeit.“ Man überzeuge uns endlich vom Gegenteil, denn es ist schon 5 nach 12!