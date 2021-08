Mehr Brände auch bei uns „leider relativ sicher“

Die Löscharbeiten sind herausfordernd. „Wenn man den Brand nicht in der Anfangsphase bekämpfen kann - das ist etwa eine halbe Stunde oder Stunde, was in vielen Ländern einfach nicht funktioniert - und wenn die Bedingungen für den Brand gut sind, weil es trocken und heiß ist, dann breitet sich dieses Feuer so rasch aus, dass es keine Möglichkeit für Gegenmaßnahmen mehr gibt. Je nach Region gibt es auch das Problem des starken Wassermangels. Oft kann man in diesen Ländern nicht so viel Wasser transportieren, wie man eigentlich bräuchte“, so Müller. Zu Ende würden die Brände dann gehen, wenn entweder das Wetter feuchter wird, oder das Brennmaterial zu Neige geht: „Wenn der Wald vollständig abgebrannt ist, erreicht das Feuer ein Feld, wo der Brand leichter zu bekämpfen ist“. Selbst dann besteht noch ein Risiko: „‘Brand aus!‘ zu rufen, ist im Wald sehr schwierig“, sagt Schadauer, denn mögliche Nester aufzuspüren, wo es noch glüht und die sich nochmal entzünden könnten, sei gar nicht so einfach. Hier werde etwa mit Wärmebildkameras gearbeitet.