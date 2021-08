21 Straftaten in einem Monat: Brüder festgenommen

Nachdem die Staatsanwaltschaft Festnahmeanordnungen gegen die beiden Männer erließ, konnte der 33-Jährige am 4. August in einem Etablissement in Salzburg festgenommen werden, der 36-jährige wurde am selben Tag nach einer Handypeilung in seiner Wohnung angetroffen. Neben den Brüdern rückte auch ein Bekannter der beiden ins Visier der Polizei. Bei dem 24-Jährigen wurden bei Hausdurchsuchungen zwei Schreckschusswaffen und mehrere Gramm Kokain sichergestellt. Im Gegensatz zu den zwei Bosniern befindet sich der Mann aber auf freiem Fuß.