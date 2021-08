So kommt man in Italien jetzt zum 3-G-Nachweis

Wer in Italien vor Ort einen Test machen muss, dem muss bewusst sein, dass das Testangebot im beliebten Urlaubsland nicht so ausgebaut ist wie zu Hause. Und man vor allem dafür bezahlen muss. Renner rät hier: „Am besten erkundigt sich man bei seinem Unterkunftgeber, wo man sich in der Umgebung testen lassen kann.“