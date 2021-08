Immer mehr machen „Lehre mit Matura“

Zu wenige Lehrbetriebe

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 2567 Lehrlinge im Burgenland - betrieblich und überbetrieblich - ausgebildet. Im Vergleich dazu gab es allerdings nur 827 Lehrbetriebe. Schneemann hofft, in Zukunft noch mehr Unternehmen in das Boot in Richtung Ausbildungsbetrieb holen zu können.