Sea-Watch: „Zustand der Gäste verschlechtert sich“

Die Crew des Rettungsschiffs Sea-Watch 3 drängt auf einen Landehafen für die Versorgung jener 257 Flüchtlinge, die bei fünf Rettungseinsätzen im Mittelmeer in Sicherheit gebracht worden sind. „Der Zustand unserer Gäste verschlechtert sich“, twitterte die Crew am Mittwoch. „Viele sind dehydriert und seekrank, einige erhielten Infusionen, nachdem sie kollabiert waren. Unsere Ärzte an Bord tun, was sie können, doch die Menschen müssen an Land versorgt werden.“