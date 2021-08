Vater wider Willen blitzte bei Gericht ab

Vaterschaft noch gar nicht klar

Vom Obersten Gerichtshof in Wien wurde seine Klage abgewiesen. Da seine Vaterschaft rechtlich noch nicht festgestellt wurde, fehle das Interesse an einer gerichtlichen Entscheidung. Rechtsanwalt Christian Haslinger: „Für mich besagt die Klagsabweisung aber auch, dass die Mutter keine Forderungen an meinen Mandanten stellen kann.“