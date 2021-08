Franz Hackl, der Wanderer zwischen den Welten

Eine Krise ist eine Art von Verstärker

In Franz Hackls Lebensphilosophie entstehen aus jedem Problem eine oder mehrere neue Möglichkeiten. Wobei die Corona-Pandemie sich fest in seinen Gedanken und Emotionen festgesetzt hat. „Es sind in New York 30.000 Menschen daran gestorben. Rose und ich sind selbst in der ersten Phase daran erkrankt“, lauten seine Worte. Im Prinzip ist diese Krise für den Künstler aber eine Art von Verstärker, welcher das Gute, aber auch das Schlechte im Menschen in den Vordergrund stellt. „Es sind die Ungerechtigkeiten zwischen reich und arm auf der ganzen Welt verstärkt worden. Wir bezeichnen uns als Demokratie, aber es gab und gibt eine gewaltige Schieflage dabei, bei der die Superreichen profitieren“, erklärt Hackl.