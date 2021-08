390 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 390 Corona-Neuinfektionen vermeldet worden. Am Dienstag vor einer Woche waren es 367 neue Fälle, damit blieb die Lage im Vergleich relativ stabil. Die Zahl der Spitalspatienten stieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden leicht an.