Tauziehen zwischen Bund und Ländern um Impfpflicht

Jeder regelt Sache auf seine eigene Art

Die türkis-grüne Regierung stellt sich aber auf diesem Ohr taub. Und so gibt es einen föderalen Fleckerlteppich und ein Maßnahmen-Wirrwarr. Jeder regelt die Sache auf seine Art. In der Steiermark werden Geimpfte bei der Aufnahme in den Landesdienst bevorzugt. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sprach nun Klartext: Ab September gilt im Landesdienst die Impfpflicht. In Wien gilt ein Vakzin-Zwang für neue Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich. In Tirol haben nun einzelne Krankenhäuser eine Impfpflicht für neu eintretendes Personal erlassen.