900 Impfungen ohne Anmeldung am Freitag

Der Großteil der impfbereiten Personen entschied sich für den Impfstoff von BioNTech/Pfizer sowie für den Impfstoff von Johnson & Johnson. Nach Rückmeldungen der Impfzentren war vor allem in Schwaz und Lienz ein großer Andrang zu verzeichnen. Allein in diesen beiden Impfzentren wurden innerhalb von zwei Stunden knapp 500 Personen geimpft. An allen geöffneten Impfzentren wurden laufend Besucher verzeichnet, in Schwaz und in Lienz kam es aufgrund des großen Andranges zu Wartezeiten über 30 Minuten.