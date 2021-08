Kroatiens Tourismus auf 80 % des Vorkrisenniveaus

Aufatmen nach Corona-Fällen bei Festival

Kroatiens Tourismusministerin Nikolina Brnjac sieht in den Zahlen den Beweis, dass Kroatien ein sicheres und erfolgreiches Urlaubsziel sei. Nach dem Festival „Austria goes Zrce“ auf der kroatischen Insel Pag wurden österreichweit über 300 Coronafälle in diesem Zusammenhang registriert.