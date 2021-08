Militärjunta verlängert Ausnahmezustand in Myanmar

Angriffe auf Gesundheitspersonal

Die Weltgesundheitsorganisation hat seit dem Putsch mehr als 240 Angriffe auf medizinisches Personal, Rettungswagen und Kliniken dokumentiert - fast die Hälfte der weltweiten Angriffe in diesem Zeitraum. Die Militärregierung behauptet, sie tue alles, um die Situation zu verbessern. Sie will neue Ärzte einstellen, hat Impfstoff in Russland bestellt und will sogar selbst - mit russischer Hilfe - Impfstoff produzieren. So richtig glauben wollen das die Kritiker jedoch nicht.