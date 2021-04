Myanmar sperrt eigenen Botschafter in London aus

Der Botschafter Myanmars in Großbritannien, ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land, ist von seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt worden. Wie ein Sprecher von Kyaw Zwar Minn am Donnerstag mitteilte, wurde ihm der Zutritt zu dem Gebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt am Mittwochabend verwehrt. Der Militärattaché habe die Kontrolle über die Vertretung übernommen.