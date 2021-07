25 Tote bei Demokratie-Protesten in Myanmar

In Myanmar haben laut Augenzeugen und mehreren Medienberichten Sicherheitskräfte bei Zusammenstößen mit Protestierenden mindestens 25 Menschen getötet. Zu den Auseinandersetzungen sei es in der Stadt Depayin im Zentrum des Landes gekommen, berichtete am Sonntag ein Anrainer, der aus Furcht vor Repressalien seinen Namen nicht in den Medien genannt sehen wollte.