Bezos blitzt mit Mondlander-Beschwerde bei NASA ab

Bezos unterbreitete Milliardenangebot

Zuvor hatte Amazon-Gründer Bezos bereits mit einem Geld-Angebot noch einmal versucht, die NASA umzustimmen. Blue Origin würde unter anderem in diesem und den kommenden beiden Jahren Kosten von bis zu zwei Milliarden Dollar (1,68 Milliarden Euro) für Entwicklung und Herstellung des Mondlandegeräts übernehmen, wenn die Firma noch einmal gegen Konkurrent SpaceX von Elon Musk antreten dürfe, schrieb Bezos in einem offenen Brief an NASA-Chef Bill Nelson. Die NASA hatte darauf zunächst zumindest öffentlich nicht reagiert.