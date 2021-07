Bezos macht NASA unmoralisches Angebot

Seit der Entscheidung hat Blue Origin, mit deren Raumschiff „New Shepard“ Gründer Bezos in der vergangenen Woche einen Kurztrip ins All unternommen hatte, bereits mehrfach Protest dagegen eingelegt. Die NASA hat auf den am Montag veröffentlichten Brief von Bezos an NASA-Chef Bill Nelson zumindest öffentlich zunächst nicht reagiert.