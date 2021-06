Baerbock: Lebenslauf „offenbar sehr schlampig“

Will Kanzlerkandidatin bleiben

Die 40-Jährige finde es wichtig, zu Fehlern zu stehen und sich zu korrigieren: „Jeder Mensch macht Fehler im Leben“, so Baerbock. Die Kanzlerkandidatur will sie dementsprechend nicht an Grünen-Co-Chef Robert Habeck übergeben. Der Parteitag soll die Nominierung der Grünen bestätigen sowie über das Spitzen-Duo Baerbock und Habeck abstimmen.