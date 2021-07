Baerbock gibt Fehler beim Verfassen ihres Buchs zu

Grüne halten an Spitzenkandidatin fest

Keine Rede mehr von „Rufmord“, wie es die Grünen vor wenigen Tagen noch bezeichnet hatten. Baerbock selbst forderte mehr Fairness im Bundestagswahlkampf. Die Parteiführung stärkte der Kanzlerkandidatin den Rücken. Trotz der anhaltenden Diskussion soll sie Spitzenkandidatin bleiben. „Wir gehen als Team, als grünes Team, gemeinsam in diesen Wahlkampf mit Annalena Baerbock an der Spitze. Daran ändert sich nichts“, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag in Berlin.