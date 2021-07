Ministerrat: „Entweder Impfung oder Ansteckung“

„Viel Geld für Bildung in die Hand nehmen“

Beim Thema Bildung wolle man einen Digitalisierungsschub wagen. „Hier wird sehr viel Geld in die Hand genommen, um eine vollständige Digitalisierung des Klassenzimmers voranzutreiben“, so der Bundeskanzler. Darüber hinaus gebe es Investitionen in den Klimaschutz und auch in die Pflege. „Wir haben vor, die Pflege zu Hause noch besser zu unterstützen und zu stärken“, so Kurz. In der Schule wolle man trotz Corona zum Präsenzunterricht zurückkehren.