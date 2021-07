Impfpflicht für Kogler „möglicherweise sinnvoll“

Koglers Regierungsbilanz „sehr gut“

Allgemein verteidigte Kogler die Rolle seiner Partei in der Koalition mit der ÖVP, auch in Bereichen, wo man sich nicht ganz durchgesetzt habe. Insgesamt sei die Bilanz „sehr gut“, so habe man etwa in der Justiz viel weitergebracht. Klar sei aber auch, „dass es nicht überall geht“.