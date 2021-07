Regierung in der Krise: Klima-Streit wird brutaler

Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer betonte am Sonntagabend in der „ZiB 2“, dass die Menschen sich nicht für politisches Hickhack, sondern für Lösungen interessierten - besonders angesichts der jüngsten Hochwasserkatastrophen. Auf den Kommentar des Kanzlers, dass er bei Mobilität und Individualverkehr nicht „zurück in die Steinzeit wolle“, reagierte sie allerdings diplomatisch und erklärte, dass Kurz hier „seine persönliche Meinung geäußert habe“.