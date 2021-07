Corona-Impfung: Greta Thunberg bekam erste Dosis

Die 18-jährige schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat die erste Dosis ihrer Corona-Schutzimpfung bekommen. Das gab sie am Dienstag auf Twitter bekannt. „Ich bin extrem dankbar und privilegiert, in einem Teil der Welt zu leben, in dem ich bereits geimpft werden kann.“ Sie wies auch auf die grobe weltweite Ungleichheit bei der Verteilung der Impfstoffe hin.