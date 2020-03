Greta Thunberg sicher, dass sie Coronavirus hatte

„Deshalb empfehle ich persönlich, dass wir das machen, was die Experten sagen“, hatte Thunberg bereits beim Ausbruch der Coronavirus-Krise in Europa an die Menschen appelliert - und sich selbst auch an diese Empfehlung gehalten. Denn wie die 17-Jährige jetzt in einem Posting auf Instagram öffentlich machte, verbrachte sie die vergangenen zwei Wochen in häuslicher Quarantäne - in einer geborgten Wohnung weg von ihrer Mutter und ihrer Schwester.