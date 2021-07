„Freue mich, dass wir vieles wieder machen können“

Auch das Thema Klimawandel ließ Van der Bellen in seiner Rede nicht unbehandelt. Er bezeichnete sich zwar ausdrücklich als Ökonom, sei aber in seiner Zeit an der Universität Wien schon früh auf das Thema Klimawandel gestoßen. Daraufhin zitierte er Nicholas Stern von der London School of Economics, der bereits 2006 die Klimakrise als „größtes Marktversagen aller Zeiten“ bezeichnete. Das habe sich, so Van der Bellen, 15 Jahre später als „Staatsversagen“ erster Ordnung herausgestellt. Optimistisch stimme ihn in diesen Zeiten allerdings, dass die jüngeren Generationen begriffen hätten, dass es beim Thema Klimawandel um ihre Zukunft ginge und sie mit dieser Erkenntnis auch ihre Eltern und Großeltern auf das Thema sensibilisierten.