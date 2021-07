US-Websites mit expliziten Videos überschwemmt

Benannte Medien hatten in der Vergangenheit Videos des 2014 als Mischung aus YouTube und Reddit gestarteten Videoportals Vid.me in ihre Artikel eingebettet und diese Streams nach dem Aus der Seite offenbar nicht entfernt. Mit der Domain-Übernahme durch 5 Star HD Porn leiteten die Einbettungen nun auf die expliziten Inhalte des neuen Eigentümers um - sehr zum Missfallen zahlreicher Leser, die sich über die unerwartete Konfrontation mit den nackten Tatsachen in den sozialen Medien beschwerten.