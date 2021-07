Karlau-Ausbrecher wegen Loch in Mauer verurteilt

Ein Loch in die Gefängnismauer bohren und sich dann abseilen - was man sonst nur aus Filmen kennt, passierte in der Grazer Justizanstalt Karlau gleich zweimal. Ein 27-jähriger Tschetschene war beide Male dabei. Am Mittwoch stand er mit einem Landsmann und einem Österreicher vor Gericht. Er wollte nichts sagen, ebenso wenig der zweite Angeklagte. Der Dritte erwies sich hingegen als redselig - schuldig gesprochen wurde das gesamte Trio wegen Sachbeschädigung.