Karlau-Ausbrecher kommen in andere Haftsanstalten

Zwei 26-jährige Ausländer und ein Österreicher (20) hatten es am Sonntag gegen 4.20 Uhr bis in den Innenhof, aber nicht über die Außenmauer geschafft. Die Vorgangsweise war die gleiche wie vor drei Monaten - Loch in die Mauer einer Zelle kratzen und mit zusammengeknüpfter Bettwäsche abseilen. Einer der 26-Jährigen war bereits beim Fluchtversuch im Oktober beteiligt. Er war auch mit den beiden „neuen“ Ausbrechern in einer Zelle.