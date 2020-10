Karlau: Loch wieder zu, aber viele Fragen offen

Nach dem Ausbruch von drei Häftlingen aus der Justizanstalt Graz-Karlau in der Nacht auf Samstag hat es am Montag Befragungen der Bediensteten der Anstalt gegeben. Sie sollen klären, wie es zu der geglückten Flucht kommen konnte. Auch die Häftlinge und Insassen wurden weiter befragt. Dieser Prozess werde wohl auch noch bis zum Ende der Woche andauern. Das Loch in der Mauer ist mittlerweile wieder geschlossen.